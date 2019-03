6 marzo 2019- 08:29 Milano: baby gang al Parco Sempione, 14 arrestati di cui 9 minori

Milano, 6 mar. (AdnKronos) - Sono quattordici gli arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Milano per rapina aggravata e lesioni personali. Fanno parte di baby gang di giovani e giovanissimi, tra i 15 e i 22 anni, che commettevano reati in branco nella zona dell'Arco della Pace, per lo più ai danni di coetanei. Di questi quattordici, nove sono minori: otto già in carcere e una di loro in comunità. I carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Milano per i nove e un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura di Milano, nei confronti di cinque persone, responsabili di rapina aggravata e lesioni personali.Le indagini, avviate nel mese di febbraio 2018, si sono sviluppate a partire dall’esame delle denunce raccolte per numerose rapine in centro e in zona Parco Sempione. Ulteriori dettagli saranno divulgati in conferenza stampa alle 12 alla sala stampa del Comando Provinciale di Milano.