MILANO: BERLUSCONI SU INCIDENTE TRENO, RECUPERARE GAP INFRASTRUTTURE

25 gennaio 2018- 08:45

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "Siamo, purtroppo, in debito su tutte le infrastrutture rispetto agli altri Paesi Ue, e questo è quindi un tema sul quale ci dovremo impegnare a migliorare. Incidenti come questo accadono in tutti i Paesi, ma bisogna accertarne le cause affinché non si ripetano". Così Silvio Berlusconi, ai microfoni di Rtl 102.5, sul treno deragliato stamani nel milanese.