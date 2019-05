30 maggio 2019- 14:35 Milano: beve una gazzosa al bar e viene ricoverato

Milano, 30 mag. (AdnKronos) - Brutta disavventura per un ragazzo di quattordici anni, ricoverato d'urgenza al Fatebenefratelli per avere bevuto una gazzosa in un bar di zona Porta Venezia a Milano. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l'adoloscente era insieme alla famiglia la serata di martedì scorso quando ha bevuto da una bottiglia di vetro - ben sigillata - un liquido che gli ha provocato subito un forte bruciore in gola e in bocca. All'interno della bottiglia, secondo le prime analisi, non definitive, un elevato tasso di acidità che potrebbe essere legato alla presenza di un prodotto chimico o di un detergente, oppure a dell'acido stesso. La denuncia è stata sporta dai genitori del ragazzo ai carabinieri di Milano, che dovranno accertare come sia arrivata una sostanza tossica all'interno della bottiglia.