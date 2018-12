30 dicembre 2018- 14:27 Milano: bloccati da cittadini durante rapine, polizia arresta 4 persone

Milano, 30 dic. (AdnKronos) - Quattro persone sono state arrestate dalla polizia a Milano dopo essere state bloccate mentre stavano commettendo tre diverse rapine. Alle 18 di ieri in via Saint Bon, in zona Inganni, un cittadino ucraino di 40 anni è stato bloccato da alcuni condomini mentre faceva da palo a due complici che stavano svaligiando un appartamento dell'immobile. Quando è scattato l'antifurto, un condomino che lo aveva visto da diverso tempo di fronte al portone del palazzo lo ha immobilizzato. Visti da altri abitanti del palazzo i due complici, probabilmente dell'Est Europa, sono fuggiti, lasciando a terra una cassaforte ancora chiusa. Il 40enne è stato arrestato dagli agenti per rapina impropria e aggravata in concorso. Infine poco dopo le 20 due cittadini pakistani, di 35 e di 27 anni, armati di coltello hanno tentato di rapinare un negozio di alimentari in via Brenta, ma sono stati bloccati dal proprietario e da un dipendente, entrambi cittadini del Bangladesh. La polizia è intervenuta e li ha arrestati per tentata rapina aggravata in concorso. In via Farini un cittadino rumeno di 38 anni è stato sorpreso mentre rubava generi alimentari in un supermercato. Bloccato da un addetto alla sicurezza, l'uomo ha estratto un coltello e lo ha minacciato. In soccorso all'addetto alla vigilanza è intervenuto un militare di 35 anni e insieme hanno bloccato il rapinatore, che è stato arrestato dalla polizia. La refurtiva, del valore di circa 200 euro, è stata restituita al supermercato.