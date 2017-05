MILANO: BLOCCATI DOPO AVER SVALIGIATO ABITAZIONE, DUE GIOVANI ARRESTATI

9 maggio 2017- 16:22

Milano, 9 mag. (AdnKronos) - Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri perché ritenuti responsabili di un furto in un'abitazione. Si tratta di un 16enne e di una 22enne, quest’ultima già nota alla giustizia, domiciliati presso il campo nomadi di via Monte Bisbino, a Milano. E' accaduto nella serata di ieri, quando i carabinieri della stazione di Garbagnate milanese sono intervenuti presso una villetta della periferia cittadina su richiesta di un vicino che aveva notato due persone forzare la finestra della cucina dell’abitazione. Attraverso la descrizione fornita, i militari sono riusciti a individuare e bloccare i due ladri proprio mentre tentavano di darsi alla fuga. Lungo la strada hanno anche tentato di disfarsi di un grosso cacciavite e dell’intero bottino, costituito da collane, bracciali, anelli e orecchini in oro, nascondendolo sotto un’auto in sosta. In attesa del rito direttissimo la donna è stata trattenuta in camera di sicurezza mentre il ragazzo è stato trasferito al centro di prima accoglienza minorile.