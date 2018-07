14 luglio 2018- 17:18 Milano: Boari (Lega), esposto a Gdf per commercio abusivo a Parco Lambro

Milano, 14 lug. (AdnKronos) - Un esposto contro il degrado e l'abusivismo commerciale al Parco Lambro di Milano, imponente polmone verde situato a nord-est della città. E' quello presentato da Gianluca Boari, consigliere leghista al Municipio 3 di Milano che, in una nota, annuncia: "Nella giornata di venerdì 13 luglio mi sono recato con Roberta Borsa di Lambrate Informa presso il comando provinciale della guardia di finanza per presentare un esposto in merito al commercio abusivo che da anni si accompagna alle grigliate che si svolgono nel parco ad opera di comunità sudamericane, descrivendo la situazione nel dettaglio". "Abbiamo fatto questo passo -si legge nella nota del consigliere- perché stanchi di attendere che il Comune di Milano attui una seria, e non solo di facciata, politica di contrasto all'abusivismo in questo grande polmone verde. E "abbiamo sottolineato come anche domenica scorsa vari personaggi fossero liberi di introdurre all'interno notevoli quantità di alcolici adoperando persino un camion parcheggiato davanti all'ingresso di Via Pusiano, che siamo certi verrà facilmente individuato". Dunque "ci auguriamo che la guardia di finanza vorrà attuare quelle forme di controllo e di contrasto che il Comune ha dimostrato di non volere portare avanti pur avendo la polizia locale un apposito settore, quello dell'annonaria". E conclude: "Ci siamo messi in prima persona perché amiamo la nostra Milano e per ricordare che ogni cittadino che assiste ad un illecito ha il dovere di non voltare la testa ma di segnalare l'accaduto a chi di dovere".