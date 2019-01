28 gennaio 2019- 19:35 Milano: Bonisoli a tavolo arte contemporanea su opportunità e criticità

Milano, 28 gen. (AdnKronos) - Il ministro per i Beni e le Attività culturali, Alberto Bonisoli, ha incontrato oggi a Milano diversi esponenti della scena dell'arte contemporanea italiana, rappresentanti delle diverse componenti e sensibilità della scena artistica del nostro Paese. L'evento aveva l'obiettivo di raccogliere le indicazioni su quali siano le opportunità e le criticità del sistema dell'arte contemporanea. L'incontro, il primo con gli operatori del settore, ha messo in luce l’esigenza di un approccio sistemico con una chiara strategia di sviluppo e di un rapporto sempre più stretto tra le autorità pubblica e gli operatori sia pubblici che privati. I partecipanti si sono ripromessi di ritrovarsi in una prossima occasione per modulare nel dettaglio le azioni che il ministero ha già previsto a favore dell'arte contemporanea con la legge finanziaria 2019 e per identificare possibili interventi di natura normativa o finanziaria ad ulteriore supporto della crescita per questa importante realtà del nostro Paese.All'incontro hanno partecipato per il Mibac, oltre al ministro, il Segretario generale Giovanni Panebianco e la dirigente della direzione generale Arte e Architettura contemporanee, Federica Galloni.