3 dicembre 2018- 21:52 Milano: Bonisoli nomina Luti e Bordone in cda Fondazione Triennale

Milano, 3 dic. (AdnKronos) - Il ministro dei beni e delle attività culturali Alberto Bonisoli ha nominato lo scorso 28 novembre, con decreto ministeriale, due consiglieri di amministrazione della Fondazione La Triennale di Milano, come previsto dall’art. 16 comma 'c' dello Statuto dell’Istituzione: Stefano Bordone, in rappresentanza di Federlegno Arredo Eventi, nuovo socio partecipante sostenitore della Fondazione, con contestuale decadenza del consigliere Antonio Calabrò; Claudio Luti, in rappresentanza del ministero dei Beni e delle attività culturali, in sostituzione di Alberto Artioli dimissionario. Le nomine rimarranno in carica fino alla scadenza del quadriennio di reggenza del Cda della Fondazione La Triennale di Milano come previsto dal decreto ministeriale 8 febbraio 2018. “Per la Triennale di Milano - afferma il presidente Stefano Boeri - è fondamentale sviluppare un confronto strutturato e continuo con il mondo dell’industria e della creatività italiana. Siamo quindi felici dell'ingresso nel Consiglio di amministrazione della Fondazione La Triennale di Milano di Stefano Bordone e Claudio Luti. La loro presenza, altamente rappresentativa del mondo del furniture design italiano e del sistema creativo delle aziende italiane, ci aiuterà a sviluppare il Museo del Design che inaugureremo nel prossimo aprile e a far diventare la Triennale un epicentro planetario della creatività e delle arti applicate".Per Emanuele Orsini, presidente FederlegnoArredo, l’ingresso di Bordone e Luti, "va nella direzione di mettere in sinergia le forze industriali e creative del sistema Italia. Crediamo nell’importanza di essere interlocutori forti e parte attiva del processo, ambizioso e importante, che la Triennale guidata da Stefano Boeri sta mettendo in atto, e di cui gioveranno la città di Milano e tutto il Paese”.