MILANO: BURGER KING RIAPRE IN PIAZZA DUOMO (2)

30 giugno 2017- 18:55

(AdnKronos) - “Piazza Duomo a Milano è per noi un ritorno alle origini", afferma Filippo Maria Catenacci, Head of Franchising. "Qui abbiamo aperto il nostro primo punto vendita ormai quasi vent’anni fa, già allora in partnership con il gruppo Autogrill. Da allora tante cose sono cambiate, siamo cresciuti e i nostri valori sono entrati nel cuore degli italiani. Ma una, la più importante, è rimasta identica: il nostro modo di fare i panini. Rigorosamente alla griglia perché la carne mantenga il suo sapore autentico e con verdure fresche, sempre appena tagliate". Oggi Burger King è il secondo gruppo di ristorazione in Italia per grandezza e fatturato. Dal 2015 è in corso un massiccio piano di espansione quinquennale che coinvolge tutto il territorio, e che entro il 2020 porterà a raddoppiare il numero degli oltre 150 ristoranti attualmente presenti e all’assunzione di circa 5mila persone, un numero che quasi raddoppia se si considera anche l’indotto che ogni ristorante è in grado di generare.