27 ottobre 2018- 15:18 Milano: caccia ai due pirati della strada che hanno perso la targa

Milano, 27 ott. (AdnKronos) - E' caccia ai due pirati della strada che la scorsa notte, a Milano, si sono resi protagonisti di due incidenti con esiti molto simili (nessuna vittima) e in cui entrambi hanno perso la targa dopo l'impatto. Un elemento, questo, che potrebbe accelerare, e di molto, l'individuazione di chi dovrà rispondere di omissione di soccorso e non solo. Il primo incidente è avvenuto intorno alle 3. Un'auto guidata da una 33enne stava percorrendo viale Monza in direzione della periferia quando, all’altezza dell’incrocio con via Bolzano, è stata speronata da un'altra vettura, probabilmente un Suv. Nell'impatto l'utilitaria ha avuto la peggio e ha terminato la corsa sul marciapiede abbattendo un semaforo. La giovane alla guida è stata trasportata in Città studi in condizioni non gravi per contusioni alla schiena e al ventre; la passeggera che viaggiava con lei, una 35enne, è stata ricoverata all'ospedale San Raffaele in prognosi riservata per traumi al cranio e all'addome. Il secondo incidente è avvenuto intorno alle 5; due motociclisti sono stati travolti da un'auto in piazzale Loreto che poi è scappata a tutta velocità lasciando i feriti riversi sull'asfalto. I due, non in pericolo di vita, sono stati trasportati in ospedale. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia locale.