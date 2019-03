8 marzo 2019- 08:07 Milano: cadavere murato, carabinieri eseguono 4 fermi

Milano, 8 mar. (AdnKronos) - Quattro persone sono state fermate dai carabinieri con l'accusa di omicidio ed occultamento di cadavere di Astrit Lamaj, il cittadino albanese scomparso nel gennaio 2013 e rinvenuto il 15 gennaio 2019 murato in una villa di Senago, in provincia di Monza. I fermi sono stati eseguiti a Muggiò, Enna e Genova. L'omicidio, spiegano gli inquirenti, è avvenuto per punire l’autore di un furto di preziosi, colpevole anche di avere interrotto una relazione sentimentale. Ulteriori dettagli verranno divulgati nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 12 presso la sala stampa del Comando Provinciale di Milano, in via della Moscova 19/21.