22 gennaio 2019- 17:37 Milano: cantieri M1, abbattuto diaframma tra fermate Restellone e Bettola

Milano, 22 gen. (AdnKronos) - Abbattuto stamane, nell'area dei cantieri Mm per il prolungamento della linea 1 della metropolitana milanese, il diaframma che separava la galleria tra le future fermate di Sesto Restellone e Monza Bettola. Si tratta di un importante passo in avanti in un cantiere dove i lavori stanno procedendo in maniera spedita e concreta. Le due nuove fermate sono essenziali per il territorio del Nord Milano e segneranno una svolta per la mobilità di questo territorio. Il capolinea della M1 avrà anche l'interscambio con linea 5, il cui prolungamento per i territori di Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni e Monza è stato recentemente finanziato."Ho ringraziato gli operai che stanno lavorando con professionalità ed efficienza -afferma il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano- e mi sono intrattenuto con i responsabili del cantiere". La fermata Sesto Restellone è "già molto avanti" nei lavori e "si ipotizza di poter riaprire la viabilità di superficie in Viale Gramsci già prima dell'estate, dopo anni di disagi subiti dai cittadini di questo quartiere". Il prolungamento della M1, sottolinea, è "una priorità assoluta per il nostro territorio, andando a servire quartieri popolosi e potendo in futuro essere connessione con la linea 5. E' un'opera strategica per modificare in meglio i trasporti e la mobilità in un'area molto vasta".