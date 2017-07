MILANO: CAPONE (UGL), POLITICA ASSENTE SU SICUREZZA

17 luglio 2017- 17:39

Milano, 17 lug. (AdnKronos) - "Purtroppo non è il primo episodio di violenza che avviene nella stazione Centrale di Milano, ormai invasa da migranti che, spesso in stato confusionale, diventano un pericolo sia per i civili, che per le forze dell’ordine. Tuttavia, il Governo sottovaluta l’importanza di investire maggiori risorse destinate alla sicurezza e alle forze dell’ordine". Lo afferma Paolo Capone, Segretario Generale Ugl, sottolineando che proprio le forze dell'ordine "rappresentano un bene supremo da tutelare"Esprimo la mia solidarietà e vicinanza al poliziotto che oggi è stato aggredito, per fortuna in maniera lieve, da un immigrato della Guinea, che tra l’altro aveva un ordine di espulsione emesso dal questore di Sondrio lo scorso 4 luglio" evidenzia Capone, sottolineando che "questi episodi, sempre più frequenti, evidenziano quanto sia necessario contrastare il degrado e la delinquenza, controllando anche il flusso migratorio che sta diventando sempre più ingestibile e preoccupante".