MILANO: CAR SHARING IN CONDOMINI E AZIENDE, COMUNE AL LAVORO SU BANDO

19 maggio 2017- 18:29

Milano, 19 mag. (AdnKronos) - Il Comune di Milano è al lavoro su un bando per gestire il servizio di car sharing negli stalli pubblici e nei condomini, nelle aziende e nei parcheggi privati così da aumentare le opportunità del modello ‘station based’. Le linee guida del bando sono state definite oggi dall’amministrazione e saranno oggetto di un bando a offerta economica più vantaggiosa che sarà reso pubblico nei prossimi mesi. Il car sharing a Milano è particolarmente esteso in modalità 'free floating': ora il Comune vuole dare ulteriore sviluppo a quello 'station based' e favorire chi intende fornire il servizio con veicoli elettrici ma anche i privati che mettano a disposizione dei loro utenti stalli interni. Il car sharing ‘station based’, proprio perché fa uso di una postazione fissa, è più facilmente prenotabile anche con tempi più lunghi, si presta a sostituire flotte aziendali e a diventare un servizio messo a disposizione di grandi realtà condominiali. In particolare, può avere un grosso sviluppo grazie all’utilizzo delle App e a trovare posto in spazi privati, anche reti di parcheggi interni alla città.