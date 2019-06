1 giugno 2019- 18:38 Milano: Carta resta indagato a piede libero per concorso nel furto (2)

(AdnKronos) - Carta e Fabiana Muscas, la 53enne che era con lui ieri sera al momento dell'arresto, saranno comunque processati e la prossima udienza del processo per direttissima è stata fissata nella seconda metà di settembre. L'arresto di Carta non è stato convalidato perché gli agenti hanno trovato solo la donna in possesso della merce rubata: era nella sua borsa insieme al cacciavite con cui avrebbe strappato l'antitaccheggio. La testimonianza del personale del grande magazzino non è stata ritenuta sufficiente ai fini della convalida. Alla donna, nonostante la conferma dell'arresto, non è stata applicata nessuna misura cautelare ed è indagata a piede libero come Carta per furto aggravato in concorso. Saranno fondamentali le immagini delle telecamere presenti nei negozi della Rinascente per ricostruire esattamente gli addebiti.