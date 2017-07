MILANO: CASAPOUND, SALA SOTTO SCORTA? CONTRO DI NOI ACCUSE INFAMI

Milano, 27 lug. (AdnKronos) - "Apprendiamo che il sindaco di Milano Giuseppe Sala è stato messo sotto scorta e che questo sarebbe avvenuto per le nostre reiterate richieste di dimissioni. Prendiamo atto del fatto che per la questura di Milano una legittima azione di opposizione politica, portata avanti con i legittimi strumenti della politica è un atto allarmante e pericoloso". A dirlo è il presidente di Casapound Italia, Gianluca Iannone, che afferma: "Ce ne faremo una ragione, non spetta a noi giudicare il modo in cui la questura intende gli strumenti della politica e della democrazia"."Ciò di cui invece non possiamo semplicemente prendere atto - avverte Iannone - è l'ambiguità con sui Sala risponde a chi gli chiede se abbia ricevuto minacce concrete: il sindaco preferisce non rispondere, lasciando margini di interpretazione che si configurano come un atto infame nei nostri confronti". Casapound Italia "rifiuta i metodi mafiosi di qualsiasi natura, sia quando si concretizzano in minacce sia quando si manifestano con un non-detto che talvolta è peggio di una minaccia esplicita".