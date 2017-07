MILANO: CATTANEO, GRANDE GIOIA PER NOMINA DELPINI

7 luglio 2017- 12:21

Milano, 7 lug. (AdnKronos) - "Una grande gioia per la nostra diocesi e per l'intera comunità cristiana lombarda". Così il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, commentando la nomina di monsignor Mario Delpini ad arcivescovo di Milano. "Auguro al nuovo arcivescovo di proseguire il suo ministero con l'apertura che finora lo ha contraddistinto verso le persone a lui affidate: il nostro Consiglio regionale vuole ringraziarlo sin da ora per questa sua disponibilità e per la guida che sappiamo non mancherà mai nei confronti di questo territorio". "A sua eminenza il cardinale Angelo Scola - conclude Cattaneo - voglio rivolgere il mio ringraziamento più sentito: in questi anni ci ha accompagnati con grande amore e dedizione. Tra le tante occasioni di incontro che ricordo la sua prolusione in Consiglio regionale e la recente visita di Papa Francesco".