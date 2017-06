MILANO: CHAILLY DIRIGE FILARMONICA SCALA IN PIAZZA DUOMO

6 giugno 2017- 17:32

Milano, 6 giu. (AdnKronos) - Domenica 11 giugno alle 21.30 la Filarmonica della Scala torna ancora una volta in Piazza Duomo con il ' Concerto per Milano', annuale appuntamento sinfonico gratuito che trasforma il cuore della città in una grande sala da concerto Open Air. A dirigere l'orchestra è Riccardo Chailly, mentre ospite solista di questa edizione è Nikolaj Znaider che interpreta il Concerto di Cajkovskij, uno dei brani più popolari del repertorio violinistico e tra i più amati dal pubblico dei concerti. Znaider è considerato uno dei miglior i violinisti del momento, protagonista di una carriera di altissimo livello: nel 1997 ha vinto il primo premio alla Queen Elisabeth, la più importante competizione per musicisti al mondo. La seconda parte del programma è un omaggio alla musica italiana: Chailly dirige 'Otto e mezzo' e 'Amarcord' di Nino Rota, pagine che hanno fatto da colonna sonora ai due capolavori cinematografici di Fellini, insieme con 'Pini di Roma' di Ottorino Respighi. Il concerto è trasmesso in diretta da Rai Cultura su Rai 5 in HD e sul portale web RaiPlay; diretta anche su Radio3, sul canale Arte nei paesi francofoni e in Giappone su Classica Japan del network Tohokushinsha. Il concerto fa parte del progetto Open Filarmonica che raccoglie tutte le iniziative sviluppate in collaborazione con il main partner UniCredit. Realizzato insieme allo sponsor Allianz Italia, a cui si aggiunge quest'anno il sostegno di Accenture, il Concerto per Milano offre la possibilità ai milanesi e ai tanti visitatori della città di ascoltare la Filarmonica della Scala gratuitamente in Piazza Duomo. Cinque maxischermi e un impianto audio ad alta definizione consentono, alle migliaia di spettatori, la visione e l'ascolto da qualsiasi punto della piazza.