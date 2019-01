19 gennaio 2019- 21:41 Milano: ciclista investito a Cernusco, in codice rosso al San Raffaele

Milano, 19 gen. (AdnKronos) - Un uomo di settant'anni è stato investito questa sera da un'auto a Cernusco sul Naviglio (Milano) e si trova in gravi condizioni al San Raffaele di Milano dov'è intubato e in prognosi riservata. Quando è avvenuto l'urto, intorno alle 19, l'uomo era in bicicletta sulla via Adua. Intervenuti sul posto, ambulanza e automedica hanno trasportato la vittima in codice rosso all'ospedale. L'auto che ha investito il 70enne non si è fermata a soccorrere l'uomo e si configura il reato di omissione di soccorso.