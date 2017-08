MILANO: CISL, ENAC VERSO SOSPENSIONE INGRESSO COOPERATIVA ALPINA A MALPENSA

1 agosto 2017- 11:36

Milano, 1 ago. (AdnKronos) - L'agitazione dei dipendenti dell'handling di Malpensa e Linate ha prodotto un primo risultato. Enac dovrebbe emanare entro la mattina il provvedimento di sospensione dell'ingresso della cooperativa Alpina sullo scalo di Malpensa. A renderlo noto è il segretario regionale Fit Cisl Lombardia, Alfredo Rosalba.Il sindacalista sottolinea che "l'ingresso di Alpina in area rampa (carico e scarico aeromobili) non ha nessun senso visto che siamo in attesa dell'uscita del bando di gara per la riduzione degli handler a Malpensa e si attende anche il pronunciamento del Tar sul ricorso di Sea contro l'autorizzazione del subappalto ad Alpina da parte di Ags", la società dell'handling che gestisce il servizio per Ryanair a Malpensa. Rosalba ricorda che "Ags pratica tariffe talmente basse da essere fuori da ogni logica di mercato e per abbattere i costi è quindi costretta a subappaltare i servizi di rampa ad Alpina". La stessa Ags venerdì scorso è stata espulsa da Assohandler, l'associazione nazionale delle società di handling, "poiché non ha rispettato la clausola di protezione sociale prevista dal contratto nazionale".