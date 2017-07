MILANO: CITTà METROPOLITANA PORTA A ROMA SEI PROGETTI PER PERIFERIE

3 luglio 2017- 15:25

Milano, 3 lug. (AdnKronos) - Milano è pronta a partire con la realizzazione dei progetti per la riqualificazione delle periferie metropolitane. Nella giornata di oggi, lunedì 3 luglio, la Città metropolitana milanese sarà a Roma, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per consegnare la delibera di approvazione dei sei progetti definitivi degli interventi facenti parte del progetto 'Welfare metropolitano e rigenerazione urbana – superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza', con il quale l'ente milanese, insieme ad oltre trenta Comuni e numerose istituzioni del territorio, è stato selezionato tra i vincitori del bando governativo per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane.