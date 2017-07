MILANO: CITTà METROPOLITANA PORTA A ROMA SEI PROGETTI PER PERIFERIE (2)

3 luglio 2017- 15:25

(AdnKronos) - Una scadenza importante da rispettare quella della consegna dei progetti definitivi, che consente adesso l'erogazione da parte della Presidenza del Consiglio, di un anticipo del 20% del finanziamento previsto, che, ricordiamo, ammonta complessivamente a 40 milioni di euro.Il progetto di rigenerazione urbana della Città metropolitana, oltre a consentire ai diversi Comuni di intervenire sulle zone più fragili del territorio, rappresenta per l'ente un'importante occasione di sperimentazione della governance metropolitana, e quindi di messa in pratica delle azioni previste dal Piano Strategico metropolitano. In questo quadro, dunque, la Città metropolitana ha voluto sviluppare, sempre funzionalmente al progetto delle periferie, un piano di attività consistenti in pianificazione, e-government, marketing territoriale, sviluppo di nuovi servizi formazione, che sarà anch'esso presentato oggi a Roma.