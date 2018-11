18 novembre 2018- 11:47 Milano: clochard trovato morto su una panchina

Milano, 18 nov. (AdnKronos) - Questa mattina un uomo di 47 anni è stato trovato morto sdraiato su una panchina di via Sidoli, a Milano, in zona Dateo. Il 118, intervenuto intorno alle 9 dopo le segnalazioni dei passanti, ha trovato l'uomo, verosimilmente un senza fissa dimora, già in rigor mortis. Il clochard è morto probabilmente per il freddo: nelle ultime 48 ore, le temperature a Milano sono scese di circa 10 gradi.