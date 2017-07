MILANO: COLTIVAVANO E SPACCIAVANO DROGA, DUE FRATELLI ARRESTATI

10 luglio 2017- 08:42

Milano, 10 lug. (AdnKronos) - Coltivavano in casa droga che poi rivendevano in città. Due fratelli, un 19enne e una ragazza di 22 anni, sono stati arrestati dalla polizia a Milano.L'operazione, condotta dagli uomini del commissariato di Porta Genova diretto da Manfredi Fava, è scattata in seguito a un controllo dal quale è emerso che il ragazzo aveva con sé sei bustine di droga. Gli agenti hanno quindi deciso di effettuare la perquisizione del suo appartamento, sorprendendo la sorella mentre fumava uno spinello.All'interno della loro cantina, inoltre, è stata trovata una serra attrezzata, completa di impianto di aerazione e illuminazione e svariate piantine. Per i due sono scattate le manette. Maggiori dettagli dell'operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo alle ore 11 in sala cronisti, alla questura di via Fatebenefratelli.