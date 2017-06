MILANO: COMANDANTE VIGILI AGGREDITO A SESTO SAN GIOVANNI

23 giugno 2017- 16:48

Milano, 23 giu. (AdnKronos) - Pietro Curcio, comandate della Polizia Locale di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, stato aggredito in pieno centro cittadino da un extracomunitario senza documenti che cercava di sfuggire a un controllo. Lo rende noto Roberto Di Stefano, candidato sindaco alle elezioni a Sesto San Giovanni, commentando quanto avvenuto oggi a Sesto San Giovanni in piazza IV Novembre, proprio all'uscita della fermata della metropolitana Sesto Rondò. "Mi sono recato al Pronto Soccorso della Multimedica di Sesto San Giovanni - fa sapere - per esprimere vicinanza e per rassicurarmi delle condizioni fisiche del comandante Pietro Curcio, e di un cittadino sestese aggrediti selvaggiamente questa mattina Si riprenderanno presto ma è sicuramente un fatto gravissimo". "Il comandante Curcio - prosegue Di Stefano - mi ha detto che si trovava in piazza quando si è accorto che un extracomunitario, molto alto e di carnagione scura, probabilmente un senegalese, stava correndo per sfuggire ad alcuni controllori dell'Atm. Un cittadino in bicicletta ha cercato di fermarlo e per tutta risposta è stato violentemente aggredito dal fuggitivo. A quel punto - prosegue Di Stefano - il comandante è intervenuto e nel cercare di bloccare l'uomo è stato colpito al volto. Fortunatamente sul posto sono arrivati in tempi rapidi altre forze dell'ordine che hanno arrestato l'uomo che è risultato sprovvisto di documenti". "Si tratta di un episodio gravissimo - conclude Di Stefano - avvenuto in pieno centro cittadino a metà mattina. Una situazione inaccettabile e che fa paura. Il fatto che questo signore fosse straniero e privo di documenti la dice lunga sulla gestione dell'immigrazione non solo a Sesto San Giovanni, ma nell'intero Paese e che riporta al centro dell'attenzione il problema sicurezza a Sesto, purtroppo non considerato da chi ci amministra".