MILANO: COMPLETATO SGOMBERO STABILE OCCUPATO VIA GADAMES

1 giugno 2017- 08:45

Milano, 1 giu. (AdnKronos) - Sono state completate nella tarda serata di ieri, a Milano, le operazioni di sgombero della palazzina di via Gadames, occupata abusivamente dallo scorso 1 ottobre da soggetti gravitanti nella locale area anarchica.Il servizio è stato eseguito dalla polizia di Stato che spiega di aver predisposto le operazioni "in modo da ridurre al minimo il rischio di un eventuale danno per gli occupanti". Gli agenti hanno "attuato lo sgombero dei sette soggetti che si erano posizionati sul tetto, anche con l’utilizzo dei mezzi dei vigili del fuoco". Lo sgombero è stato effettuato con l’ausilio dei militari dell’arma dei carabinieri, della guardia di finanza, dei vigili del fuoco e della polizia locale. Sul posto anche personale della Digos e della polizia scientifica per un totale, su tre turni, di circa 200 uomini impegnati, e un equipaggio del 118.Al termine delle operazioni, "che si sono svolte senza criticità e tutelando l’incolumità fisica di tutti", si è provveduto a mettere in sicurezza l’immobile che "verrà riconsegnato per ospitare famiglie numerose bisognose". Il prefetto Luciana Lamorgese e il questore Marcello Cardona si sono complimentati con "tutti coloro che hanno operato e gestito il delicato intervento per la grandissima professionalità dimostrata".