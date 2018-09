29 settembre 2018- 15:13 Milano: Comune approva criteri funzionamento open data

Milano, 29 set. (AdnKronos) - Raccontare la città e le sue trasformazioni grazie all’uso dei dati aperti del Comune di Milano, delle sue partecipate e delle realtà che animano il tessuto cittadino, proseguendo nel solco della trasparenza. La giunta comunale ha approvato con una delibera i criteri generali per il funzionamento dell’ecosistema Open data del Comune di Milano: lo scopo, si legge in una nota, è quello di disciplinare criteri e modalità di lavoro per il rilascio dei dati in formato aperto dell’amministrazione comunale, grazie al coinvolgimento di tutte le direzioni e di tutte le società partecipate.Il nuovo documento aggiorna la delibera che nel 2012 ha lanciato il primo portale Open data e consolida un lavoro già avviato lo scorso anno con l’approvazione delle linee di indirizzo in materia di open government e di promozione e sviluppo della partecipazione civica.I criteri generali per la valorizzazione del patrimonio informativo comunale si sviluppano in due direzioni: quella interna, va di pari passo con il processo di trasformazione digitale dell’amministrazione comunale, e prevede dialogo e collaborazione di tutte le direzioni, e una modalità di consultazione rapida delle informazioni da parte di cittadini e professionisti. Una best practice in tal senso è già il Geoportale del Comune di Milano, che fornisce informazioni utili e georeferenziate a disposizione di cittadini, tecnici, ingegneri e sviluppatori, oltre a consentire una gestione più agile delle informazioni per fornire risposte più aderenti ai bisogni dei cittadini.