MILANO: COMUNE LANCIA NUOVO PROGETTO CONTRO LE POVERTà

14 luglio 2017- 17:05

Milano, 14 lug. (AdnKronos) - Un progetto per sostenere le persone in povertà, rafforzando i servizi legati all’assistenza, alla formazione e al lavoro per l’attuazione del sia, il sostegno per l'inclusione attiva. Lo ha approvato oggi la Giunta comunale di Milano grazie ad un finanziamento statale di 2.349.000 euro destinato al Comune di Milano, nell’ambito del programma operativo nazionale 'Inclusione'. In particolare, i fondi ministeriali saranno spalmati su 3 annualità: oltre 624mila per il 2017; oltre 867mila euro per il 2018; oltre 857mila euro per il 2018: "In attesa che entri in campo a livello nazionale il reddito di inclusione – spiega l’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino – andiamo avanti con diversi strumenti di sostegno al reddito. Grazie al finanziamento di questo progetto, che con la delibera di oggi abbiamo definitivamente approvato, saremo in grado di irrobustire i nostri servizi, fornendo assistenza, formazione, tirocini e percorsi di attivazione lavorativa che aiuteranno chi si trova in condizione di difficoltà a rialzare la testa. Un modello che non è assistenzialismo, ma un aiuto concreto per uscire davvero dalla povertà". Il progetto individua tre azioni-guida: rafforzamento dei servizi sociali (segretariato sociale e per la presa in carico, nonché servizi informativi all'utenza) con attività di accoglienza degli utenti sia in ogni zona; attivazione lavorativa attraverso tirocini e borse lavoro, orientamento e consulenza, corsi di formazione; promozione di accordi di collaborazione in rete, nella quale rientrano tutte le attività destinate agli operatori degli ambiti territoriali, dei centri per l'impiego, dei servizi per la salute, l’istruzione e la formazione.