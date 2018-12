28 dicembre 2018- 13:07 Milano: Comune mette in vendita palazzo via Pirelli, vale 104 mln (2)

(AdnKronos) - Procede quindi il percorso di valorizzazione immobiliare intrapreso dal Comune di Milano. La vendita dell’immobile di via Pirelli 39, compresa nel piano delle alienazioni immobiliari 2018, segna un passo importante verso la liberazione progressiva di una pluralità di immobili attualmente occupati dagli uffici comunali e la loro futura concentrazione in un solo complesso.L’edificio di via Pirelli 39 è attualmente libero e oggetto di rilevanti interventi manutentivi. Si tratta di un complesso immobiliare di grande valore, vista anche la posizione di assoluta centralità nel quartiere direzionale di Porta Nuova, suddiviso in due lotti: l’edificio di via Pirelli 39 e il parcheggio sotterraneo su tre livelli di piazza Einaudi.