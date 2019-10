25 ottobre 2019- 18:40 Milano: Comune ricorre a Tar contro delibera Regione Lombardia su locali storici

Milano, 25 ott. (Adnkronos) - Il Comune di Milano ha fatto ricorso al Tar per impugnare la delibera di Regione Lombardia sulle premialità per le attività storiche e tradizionali nel rilascio delle concessioni degli spazi demaniali. La delibera della giunta regionale attribuisce ai Comuni la facoltà di assegnare gli spazi pubblici ad attività storiche per affidamento diretto. Se i Comuni non si avvalgono di tale facoltà e procedono all’assegnazione con bando pubblico, la delibera impone alle amministrazioni locali l’obbligo di predisporre specifiche premialità, come incrementi con percentuali non inferiori al 40% sulla valutazione complessiva, riservate alle attività commerciali e artigianali storiche e di tradizione iscritte nell’elenco regionale. Attività con almeno 40 anni di attività presenti su tutto il territorio della città.Secondo il Comune di Milano, la deliberazione della giunta regionale contrasta le norme che riservano alla competenza dei Comuni le funzioni amministrative in tema di gestione dei beni comunali e dell’attività di commercio sul territorio cittadino.