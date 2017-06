MILANO: CONCERTO PIAZZA DUOMO, RADIO ITALIA LANCIA INIZIATIVA CONTRO PAURA

17 giugno 2017- 16:26

Milano, 17 giu. (AdnKronos) - Una iniziativa contro il clima di paura e in segno di rispetto per le vittime degli attacchi terroristici che hanno colpito diverse città europee, spesso proprio durante lo svolgimento di spettacoli musicali. Alla vigilia del concertone di piazza Duomo, a Milano, Radio Italia lancia '#lamusicaèpiùforte' e invita i radioascoltatori e tutti coloro che parteciperanno all'evento di domani sera a indossare una maglietta bianca: "Noi ci siamo e vogliamo dare un segnale forte, positivo, di unione, di gioia e di condivisione", spiega Mario Volanti, presidente e fondatore di Radio Italia, che aggiunge: "Ci piacerebbe che la piazza fosse bianca in segno di rispetto per tutti i recenti accadimenti ma anche per unirci tutti insieme ancora più degli anni scorsi". Del resto "la musica è più forte, ci sarà sempre e sarà sempre, e per tutti, pace, purezza e libertà". La musica "è 'leggera' e vuole serenità e noi siamo tutti qui per dimostrare che ci siamo".