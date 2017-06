MILANO: CONCERTO PIAZZA DUOMO, RADIO ITALIA LANCIA INIZIATIVA CONTRO PAURA (2)

17 giugno 2017- 16:26

(AdnKronos) - In accordo con tutti i nuovi adempimenti richiesti dalle autorità competenti, fanno sapere gli organizzatori, sono cominciate le prove del grande evento che domani sera porterà in piazza migliaia di persone. I cantanti stanno facendo le prove in piazza e il sentimento condiviso è quello di voler essere più forti e di ricordare a tutti il potere della musica che abbiamo dentro, che accompagna da sempre le nostre giornate e da 35 anni la storia di Radio Italia. Gli speaker di Radio Italia, Luca e Paolo, numerosi cantanti e talent stanno già aderendo all'iniziativa postando sui social immagini e video.