9 gennaio 2019- 17:26 Milano: confezionava droga in casa, arrestato baby spacciatore

Milano, 9 gen. (AdnKronos) - Confezionava droga in casa, all’insaputa dei genitori. Per questo, un giovane di 18 anni, con precedenti specifici alle spalle, è stato arrestato dalla polizia. E' accaduto a Milano. L'operazione giunge al termine di un'operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, condotta dagli agenti del commissariato Greco Turro. Il giovane era da tempo ritenuto responsabile di una fiorente attività di spaccio di marijuana nel quadrante nord della città. La base logistica era l’abitazione nella quale viveva assieme ai suoi genitori, risultati all'oscuro di tutto. Nella stanza del ragazzo i poliziotti hanno trovato un vero e proprio laboratorio per la preparazione dello stupefacente, che veniva confezionato in bustine di vario peso sino a cinquanta grammi, in alcuni casi messe sottovuoto.