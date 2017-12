MILANO: CONSEGNATI GLI AMBROGINI, PREMIATI SCOLA DON COLMEGNA E LINUS

7 dicembre 2017- 16:32

Milano, 7 dic. (AdnKronos) - La Grande medaglia d'oro è andata al cardinale Angelo Scola, ma una delle 37 civiche benemerenze del Comune di Milano consegnate questa mattina premia anche la chiesa degli 'umili' di Don Virginio Colmegna, in prima linea nell'accoglienza dei migranti, in città, con la sua Casa della Carità. Gli Ambrogini d'oro consegnati questa mattina al Teatro Dal Verme hanno ricordato Claudio De Albertis, lo storico presidente dell'Ance e della Triennale di Milano e riconosciuto l'impegno del personale impegnato dal Comune nella missione ad Amatrice, Comune colpito dal terremoto. Le medaglie sono andate anche all'ex modella Benedetta Barzini, a Pasquale Di Molfetta Pasquale, in arte Linus, direttore di Radio Deejay, la tuffatrice Elena Bertocchi, la storica e grecista Eva Cantarella, Filippo De Braud, Maria Dicorato, Francesco Garbagnati, Marva Griffin Wilshire, Gian Riccardo Marini, Gustavo Pietropolli Charmet, Vladimiro Poggi, Enzo Ricci, Giorgio Rossi, Michele Salvati.