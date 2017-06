MILANO: CONSIGLIO CITTà METROPOLITANA A RISCHIO, DOMANI POSSIBILI DIMISSIONI IN BLOCCO FI

28 giugno 2017- 19:30

Milano, 28 giu. (AdnKronos) - Il Gruppo consigliare di Forza Italia del consiglio della città metropolitana di Milano potrebbe dimettersi in blocco domani, determinando lo scioglimento dell'intero consiglio. Ad annunciarlo è il capogruppo Graziano Musella (Fi), che per domani ha indetto una conferenza stampa: "Se entro il 30 giugno 2017 non venisse promulgato il Decreto di Proroga dell'approvazione del bilancio dell'ente, il Gruppo Consigliare di Forza Italia si dimetterà in blocco", spiega.