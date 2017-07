MILANO: CONSIGLIO COMUNALE APPROVA VARIAZIONE ASSESTAMENTO BILANCIO 2017

24 luglio 2017- 20:44

Milano, 24 lug. (AdnKronos) - Con 28 voti favorevoli e 10 contrari, il Consiglio comunale di Milano ha approvato la variazione di assestamento di bilancio 2017. Al vaglio dell'Aula alcune modifiche degli stanziamenti in entrata e spesa, nel rispetto degli equilibri e degli obiettivi di finanza pubblica. Le previsioni assestate 2017 indicano un equilibrio di 3,350 miliardi di euro tra entrate e uscite rispetto ai 3,371 miliardi del previsionale 2017. Si registra una flessione delle entrate correnti per 36 milioni di euro: all'appello mancano alcuni trasferimenti statali, come i 7 milioni di euro di contributo compensativo Imu-Tasi e 9 milioni di euro in meno sul Fondo di solidarietà comunale 2017. Segnali positivi nelle entrate correnti per i maggiori dividendi delle aziende partecipate dal Comune. In particolare si registrano 8,5 milioni di euro in più rispetto alle previsioni da Sea e 1,3 milioni di euro in più da A2a.