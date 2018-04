26 aprile 2018- 19:29 Milano: Consiglio Comune approva rendiconto di gestione 2017

Milano, 26 apr. (AdnKronos) - Il Consiglio comunale di Milano ha approvato il rendiconto di gestione per l’esercizio 2017. Il documento è stato approvato con 26 voti favorevoli, 3 contrari e un astenuto. Il documento, si spiega dal Comune di Milano, "mostra il miglioramento dell’autonomia finanziaria del Comune, la ripresa degli investimenti e il calo della spesa corrente".In particolare la spesa corrente diminuisce di 98 milioni di euro. Gli investimenti in conto capitale salgono a 529 milioni di euro, rispetto ai 247 milioni del 2016. Nel 2017 il Comune ha investito 102 milioni di euro per l’edilizia abitativa (rispetto ai 23 milioni del 2016) e 49 milioni in strutture scolastiche (28 milioni di euro in più rispetto all’anno precedente). Maggiori risorse anche nei trasporti con 187 milioni di euro rispetto ai 112 del 2016. Aumentano gli investimenti anche per le strutture sportive (22 milioni rispetto agli 11 del 2016) e nelle Politiche sociali (19,8 milioni di euro rispetto ai 6,5 milioni del 2016).