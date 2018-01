MILANO: CONTRABBANDO SIGARETTE, POLIZIA ARRESTA DUE FRATELLI

30 gennaio 2018- 13:58

Milano, 30 gen. (AdnKronos) - Arrestati nei giorni scorsi dalla polizia di Milano due fratelli egiziani per contrabbando di sigarette. Uno dei due, 21 anni e incensurato, è stato segnalato dopo qualche comportamento sospetto: caricava e scaricava borsoni in un box in zona San Siro. All'interno del garage, la polizia ha trovato poi 1.423 pacchetti di sigarette. Il fratello maggiore, 35 anni, ha invece precedenti specifici per il reato di contrabbando di tabacchi, commesso nel 2009. Altre stecche e circa 7mila euro in contanti sono stati trovati in casa loro durante le perquisizioni.