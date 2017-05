MILANO: CONTROLLI ANTIDROGA AL PARCO DELLE GROANE, TRE ARRESTI (2)

27 maggio 2017- 19:31

(AdnKronos) - Nel corso dell’operazione sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto due uomini di origine marocchina di 18 e 41 anni, bloccati a bordo di uno scooter risultato rubato lo scorso 22 maggio nel varesotto. Oltre a loro anche un 50enne italiano risultato destinatario di un ordine di carcerazione per una pena di 6 mesi di reclusione per violazione degli obblighi di assistenza famigliare. Sono invece stati denunciati a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 19enne di origine marocchina, una 26enne e un 27enne italiani, trovati in possesso complessivamente di 12 grammi di cocaina, 12 di marijuana, 8 di hashish e 1,73 di eroina. In tutto 45 i veicoli e 170 le persone controllate, delle quali 36 proposte per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio e 13 segnalate all’autorità amministrativa quali assuntori di stupefacenti.