MILANO: CONTROLLI ANTIDROGA AL PARCO SEMPIONE, UN ARRESTO E TRE DENUNCE

27 aprile 2017- 16:41

Milano, 27 apr. (AdnKronos) - Un arresto e tre denunce. E' il bilancio dei controlli antidroga effettuati nel pomeriggio di ieri all’interno del Parco Sempione, a Milano, dai carabinieri della compagnia Milano-Duomo, coadiuvati da quelli della cio del terzo reggimento Lombardia.Nel corso del servizio sono state identificate 25 persone, delle quali una decina già note alla giustizia. Tra questi ultimi anche un 20enne di origine colombiana, risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione per reati contro il patrimonio e per questo condotto al carcere di San Vittore. Altri due cittadini originari della Guinea, di 17 e 20 anni, sono stati deferiti in stato di libertà rispettivamente per violazione delle norme sull’immigrazione e per aver fornito false generalità. E denunciato anche un 27enne di origine rumena per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.