19 ottobre 2018- 13:04 Milano: controlli antidroga in zona Lambrate, arrestato spacciatore

Milano, 19 ott. (AdnKronos) - Blitz antidroga della polizia nel quartiere Lambrate, a Milano. Un 31enne di origine marocchina è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. E' accaduto lo scorso lunedì, ma la notizia è stata diffusa oggi.Ad eseguire l'arresto gli agenti del commissariato Lambrate, durante i servizi disposti dal questore Marcello Cardona volti alla prevenzione e alla repressione del traffico di stupefacenti. L'uomo, irregolare sul territorio, è stato trovato nei pressi dell’area boschiva di via Rombon in possesso di due sacchetti contenenti circa 240 grammi di cocaina pura, 4mila euro in contanti e materiale da confezionamento. "Segno che -spiegano gli investigatori- la droga veniva confezionata e venduta sul posto al momento". Per lui sono scattate le manette; droga e soldi sono stati sequestrati.