MILANO: CONTROLLI IN VISTA PARTENZE ESTIVE, 96 ARRESTI IN ULTIMI GIORNI

3 luglio 2017- 16:15

Milano, 3 lug. (AdnKronos) - Novantasei arresti in pochi giorni. Questo il bilancio di una serie di controlli effettuati dai carabinieri di Milano che hanno intensificato i servizi sul territorio in vista dell’inizio delle partenze per le ferie estive. In particolare, 38 arresti riguardano reati contro il patrimonio: 30 i furti, di cui 6 per furto in abitazione e 10 le rapine. Gli ultimi due arresti, eseguiti la scorsa notte, per tentato furto in abitazione; a finire in manette due cittadini di origine marocchina di 21 e 29 anni, irregolari sul territorio nazionale e già noti alla giustizia, bloccati dai militari del nucleo radiomobile di Milano e da quelli della pmz della compagnia Milano-Porta Monforte mentre tentavano di darsi alla fuga dopo aver forzato il cancello di un box in via Valtorta. Sul fronte dell’attività di contrasto alla diffusione degli stupefacenti, si attesta a 27 il numero dei pusher arrestati, prevalentemente sorpresi a spacciare in strada, come nel caso di una 36enne di origine filippina, bloccata nel corso della notte in piazzale Maciachini, con una dose da 0,1 grammi di shaboo in tasca. L’immediata perquisizione dell’abitazione di via Arbe ha consentito il rinvenimento di due sacchetti in plastica contenenti complessivamente 1 grammo della stessa sostanza, oltre all’occorrente per il confezionamento delle dosi.