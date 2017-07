MILANO: CONTROLLI IN VISTA PARTENZE ESTIVE, 96 ARRESTI IN ULTIMI GIORNI (2)

3 luglio 2017- 16:15

(AdnKronos) - Sono invece 5 i violenti arrestati per i reati di stalking e maltrattamenti, l’ultimo dei quali, un 34enne incensurato, finito in manette nel pomeriggio di ieri a Cesate. I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Rho sono intervenuti in un appartamento della periferia cittadina su richiesta dei suoi genitori. Ai militari i due, di 57 e 61 anni, hanno riferito che al culmine dell’ennesimo litigio, il figlio li aveva minacciati di morte, danneggiando mobili e suppellettili di casa. L'uomo è stato trovato in evidente stato di ubriachezza, mentre ancora continuava a minacciare i genitori e tentava di aggredirli. Le violenze, mai denunciate prima, andavano avanti dall’inizio del 2016 ed erano spesso conseguenti a richieste di denaro non soddisfatte. Infine, nel corso dei controlli quotidianamente effettuati nei confronti dei soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione, sono stati arrestati 4 uomini e una donna per evasione dai domiciliari.