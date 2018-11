1 novembre 2018- 13:09 Milano: controlli nella notte di Halloween su 45 soggetti ai domiciliari

Milano, 1 nov. (AdnKronos) - E' stata una notte tranquilla, malgrado i festeggiamenti di Halloween, per 45 soggetti sottoposti alle misure restrittive della libertà personale, a Milano. Gli agenti del commissariato Comasina, impegnati nell'operazione 'Dolcetto o scherzetto', hanno condotto una serie di controlli mirati su persone in regime di arresti domiciliari o di limitazioni della libertà personale, durante tutta la notte tra il 31 ottobre e il primo novembre. In tutto sono state controllate 45 persone, risultate tutte in regola.