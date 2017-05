MILANO: CONTROLLI STRAORDINARI IN STAZIONE CENTRALE, UN ARRESTO E DUE DENUNCE

18 maggio 2017- 18:55

Milano, 18 mag. (AdnKronos) - Un arresto e due denunce, 30 autoveicoli controllati e oltre 60 persone identificate. Questo il bilancio dei controlli straordinari messi in atto nel pomeriggio di ieri dai carabinieri della compagnia Milano-Duomo coadiuvati da quelli della cio del terzo reggimento Lombardia nell’area della Stazione Centrale di Milano.Nel corso del servizio sono stati controllati 30 autoveicoli e identificate oltre 60 persone, delle quali una ventina già note alla giustizia. Tra queste ultime anche un 52enne di origine marocchina, irregolare, risultato essere destinatario di una misura restrittiva a 6 mesi di carcere per reati contro il patrimonio e, per questo, condotto presso il carcere di San Vittore. Inoltre, un 19enne di origine gambiana e un 22enne di origine marocchina, denunciati in stato di libertà per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.