MILANO: COPPIA FERITA, PER INVESTIGATORI A SPARARE è STATO L'UOMO

25 maggio 2017- 17:38

Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Dissidi derivanti da una separazione. Questi, secondo gli investigatori, i motivi alla base del ferimento della coppia di Segrate, avvenuto poco dopo le 16 di oggi nel comune alle porte di Milano.I due, 46 anni lui, 50 lei, stavano vivendo una difficile fase dovuta alla separazione. Il ferimento "sarebbe avvenuto in strada, in via Cellini", a Segrate. L'uomo "ha prima tentato di uccidere la ex moglie sparandole testa, poi ha rivolto la pistole contro di sé per togliersi la vita", spiegano i carabinieri che stanno indagando sul caso.Entrambi sono in gravi condizioni. La donna è stata trasferita al Policlinico, l'ex marito al San Raffaele. Sul caso procedono i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese, oltre alla polizia locale.