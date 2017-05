MILANO: COPPIA FERITA, PER INVESTIGATORI A SPARARE è STATO L'UOMO (2)

25 maggio 2017- 20:37

(AdnKronos) - I militari della stazione di Segrate, che indagano insieme ai colleghi della compagnia di San Donato Milanese, riferiscono che l'uomo ha precedenti per droga. La coppia, 35 anni lei, 38 lui, diversamente da quanto precedentemente indicato, "pur risultando residente nella provincia di Lodi, conviveva a Milano, in zona Mac Mahon, insieme ai quattro figli". Entrambi disoccupati, da tempo non andavano più d'accordo. La separazione si stava portando avanti in maniera "particolarmente burrascosa" e ieri, "al culmine dell'ennesima discussione", approfittando del fatto che "i bambini erano al sicuro a casa di alcuni parenti, la donna ha lasciato l'appartamento e si è rifugiata da sua madre, a Segrate". L'uomo, però, non si è rassegnato e "con la scusa di un ultimo incontro chiarificatore", oggi ha raggiunto la compagna, convincendola a seguirlo. "A bordo del suo scooter, l'uomo si è diretto verso un parcheggio" e una volta sul posto, hanno ripreso a discutere. Ben presto "i toni si sono alzati, tanto che è cominciata a volare qualche spinta, finché lei ha deciso di andarsene". Ed è a quel punto che "lui ha estratto una pistola 6,35 semiautomatica, con la matricola abrasa, e le ha sparato alla nuca". Immediatamente dopo, "ha rivolto l'arma contro sé stesso, l'ha puntata alla tempia e ha fatto fuoco". I due sono stati ritrovati riversi sulla strada. Diverse le persone che avrebbero assistito ai fatti, tant'è che gli investigatori stanno vagliando tutte le testimonianze raccolte.