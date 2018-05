5 maggio 2018- 19:50 Milano: corteo antagonisti, impiegati circa 550 uomini forze ordine

Milano, 5 mag. (AdnKronos) - Sono stati circa 550, in tutto, gli uomini delle forze dell'ordine impegnati nel corteo degli antagonisti conclusosi poco fa a Milano. A darne conto è la questura di Milano, precisando che il personale, in uniforme ed in abiti civili, proveniva da commissariati di polizia competenti per territorio e dalle volanti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Presenti reparti specializzati, artificieri, unità Uopi, pattuglie Polmetro, reparto mobile, squadra mobile, digos, polizia scientifica e zona tlc Lombardia, oltre al secondo reparto volo della polizia di Malpensa che ha consentito la trasmissione delle immagini 'elitele'.Impegnato anche il personale dell'arma dei carabinieri, dell'esercito e dei vigili del fuoco per quanto di competenza, mentre la polizia locale ha provveduto ai relativi servizi di viabilità.