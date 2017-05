MILANO: CREMONESI (SEL), SU MARCIA DA MARONI BASSA SPECULAZIONE POLITICA

19 maggio 2017- 15:48

Milano, 19 mag. (AdnKronos) - "Il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, calpestando un ruolo istituzionale che lo richiamerebbe a ben altro senso di responsabilità, fa della bassa speculazione politica". Così Chiara Cremonesi, capogruppo di Sel alla Regione Lombardia, commenta l'appello che il governatore lombardo ha rinnovato questa mattina chiedendo di annullare la manifestazione 'Insieme senza muri' dopo l'aggressione ai danni di due militari e un poliziotto alla Stazione Centrale avvenuto nella serata di ieri.Per l'esponente di Sel, "davvero non si capisce come si possa strumentalizzare un episodio grave di delinquenza di cui si è reso responsabile un giovane di padre tunisino, ma nazionalità italiana, con precedenti penali noti, accostandolo a una grande marcia popolare cui prenderanno parte migliaia di cittadini, associazioni e molti sindaci, impegnati a costruire una società aperta e per questo più sicura".Per questo, afferma, "esprimiamo tutta la nostra vicinanza al poliziotto e ai due militari che sono stati feriti nell’esercizio del loro lavoro".