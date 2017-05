MILANO: CREMONESI (SEL), SU MARCIA DA MARONI BASSA SPECULAZIONE POLITICA (2)

19 maggio 2017- 15:48

(AdnKronos) - Peraltro, prosegue Cremonesi, "a Maroni ricordiamo che, mentre la prova di forza del blitz mediatico di cui pare tanto entusiasta non aveva prodotto alcun fermo, un’operazione di controllo discreta e mirata ha assicurato alla giustizia un soggetto evidentemente pericoloso". "Fomentare l’odio alimentando a sproposito il binomio profughi e criminalità - avverte - regala forse consenso, ma certo non offre soluzioni alla sfida epocale delle migrazioni né una visione per il futuro". Dunque, "anziché aggiungersi al coro sguaiato degli sciacalli da propaganda, Regione Lombardia pensi a fare la sua parte, nell’interesse dei cittadini". Perché "spendersi per l’accoglienza e l’integrazione è un dovere per le istituzioni, ma è anche l’unica chiave di volta per creare coesione sociale e quindi vera sicurezza.Domani sarà una bellissima giornata per Milano e per tutti coloro che vogliono un’Europa senza muri, capace di sconfiggere la paura, riaffermare i diritti e fare della pacifica convivenza un’opportunità di crescita e sviluppo”.